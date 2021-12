Rahandusminister: peamine pudelikael on tootmisvõimsuste vähesus

Rahandusminister kirjutab sotsiaalmeedias, et mure energiahindade mõju pärast on suur, seepärast tuleb leida lahendus, mis kõige kiiremini ja täpsemalt annab tuge nendele, kellel vajadus kõige teravam. «Kõige halvem on, kui loome näilise olukorra, kus justkui oleks midagi tehtud, maksuraha põleb selle tulemusel hooga, aga mõju hädas olevatele inimestele on üliväike. Käibemaksu toomine 9%ni tuleb veelkord läbi kaaluda, aga näeme, et tegu oleks paraku suuresti inimeste narritamisega,» kirjutab Pentus-Rosimannus.