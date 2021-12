Euroopa Liit hoiatas Moskvat täiendavate sanktsioonide eest

«Reaktsiooniks on olemasolevate sanktsioonirežiimide jõuline suurendamine ja laiendamine. Lisaks oleme valmis rakendama täiendavaid piiravaid meetmeid,» ütles ta.

Ta ei täpsustanud, millised võiksid olla lisameetmed, kuid mõned Venemaa kriitikud on nõudnud Moskva väljatõrjumist Belgias baseeruvast finantstehingute võrgustikust SWIFT.

EL-i riigid on üha enam veendunud, et Venemaa valmistab ette potentsiaalset rünnakut Ukrainale, mis ei kuulu EL-i ja NATO-sse, kuid omab lääne toetusest.

Washington on teatanud, et on Ukraina-vastase agressiooni korral valmis muu hulgas suurendama oma sõjalist kohalolekut Ida-Euroopas.