Pipedrive’i tehnoloogiajuht lahkub ametist

Anikini sõnul lõppes tema teekond Pipedrive'is loomulikult. «Kaheksa aastat ühes ettevõttes, eriti IT-valdkonnas, on ülipikk aeg. Tunnen, et mul ei ole enam seda indu, et järgmist etappi täie pühendumusega kaasa teha. Seepärast otsustasingi anda oma üle 400-liikmelise meeskonna üle Agurile, kelle juhtimisel alustab ettevõte järgmist ambitsioonikat kasvufaasi,» ütles Anikin pressiteates.

Praegune Deloitte Next innovatsioonikeskuse juht Agur Jõgi asub Pipedrive’i tehnoloogiajuhi ametikohale jaanuari keskpaigas. Anikin jääb ettevõttesse 2022. aasta märtsi lõpuni, et tagada sujuv juhtimise üleandmine.

Jõgil on tippjuhi kogemus IT-, pangandus- ja telekomisektorist, kus ta on juhtinud mitmeid organisatsioonide digitaliseerimise programme. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli IT-juhtimise magistrikraadiga.