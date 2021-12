Taavi Aas: esialgu võiks käibemaksu langetada kevadeni

«Ma arvan, et esimese hooga peaks see olema vähemalt kevadeni. See annaks meile aega atra seada ja mõelda, kuidas edasi minna,» ütles Aas, kelle sõnul saab energiakandjate käibemaksu alandada kuni 9 protsendini.

Ühe variandina on kaalumisel ka idee teha käibemaksu alandamisest korduv tava. «Kõige ideaalsem oleks tegelikult see, kui siduda see käibemaksu osa energiahinnaga. Sellisel juhul ei oleks ka mõju riigieelarvele. Saame ju aru, et kui energia hind on kõrgel, on ka käibemaksu laekumine prognoositust suurem. Kui energia hind langeb, hakkaks see aga riigieelarvet mõjutama. Selle vältimiseks olekski sidumine hea,» arvas Aas.

Siiski olevat see plaan veel mõtte tasandil, palju sõltub sellest, milliseks kujuneb edasine turuolukord. «Me oleme energia osas ju täiesti uues olukorras. Võtmeküsimus on, kui kaua see kõik kestab ja kas sarnane olukord kordub ka järgmisel talvel. Kuna neid tegureid, miks me täna selles olukorras oleme, on nii palju, siis lõpuni ei ole seda suutnud keegi veel läbi analüüsida.»

Valitsust on kritiseeritud, et eelmist leevendusmeedet, võrgutasu alandamist, ei tehtud valikuliselt sihtrühmadele, vaid kõigile. Ka käibemaksu alandamine on üleüldine meede. Ministri sõnul pole neil lihtsalt aega sihtrühmade eristamiseks. «Mida rohkem sihitatud meede, seda enam võtab selle rakendamine aega. Kui me tahame kiiresti reageerida, siis tulebki teha seda võimalikult laia pintsliga.»

Aasa hinnangul ei saa ka öelda, et hüppeliselt kasvanud elektrikulud mõjutaksid vaid kindlaid ühiskonnagruppe. «Elektri puhul me peame aru saama ka sellest, et tegelikult elekter mõjutab ettevõtteid ja läbi ettevõtete ka kõiki kaupasid, mida me tarbime. See meede aitab ka sellele kaasa, et poes olevate kaupade hinnatõus ei oleks nii järsk. See langetamine on vajalik, kui me kõik ju tahame, et see inflatsioon vähegi meil kontrolli all püsiks.»