Eesti suurettevõtete kindlustusnõustaja vahetab juhti

Riskijuhtimis- ja kindlustusmaaklerteenuseid pakkuva Marsh & McLennan Companies tütarettevõte Marsh Kindlustusmaakler AS on ligi veerandsaja tegevusaasta jooksul kasvanud valdkonnas Eesti suurimaks äriklientide nõustajaks.

Mere vedamisel on Marshi turuosa Eesti korporatiivklientide seas tõusnud 31%-le. Teenindatud on arvukalt siinseid suurettevõtteid nagu Eesti Energia, Eesti Raudtee, Tallinna Vesi, Utilitas Grupp ja Merko, aga ka rahvusvahelisi kontserne ABB, Coca-Cola, Schenker.

Mart Mere alustab 1. jaanuarist sinimajanduse ettevõtte Est-Agar AS juhina. Est-Agari põhitegevusala on Eesti vetikatest tardaine tootmine ning karbi- ja vetikakasvatuste arendamine. Mere jaoks on Est-Agariga 100% liitumine senise hobi ja kire põhitööks pööramine. Lisaks Merele on Est-Agar AS osanikud UG Investments ja Sirius Capital.