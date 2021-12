Tahad töötajaid? Paku turu keskmisest kõrgemat palka

A. Le Coq on kvalifitseeritud tööjõu väljakutsetega silmitsi seisnud juba aastaid. «Kuid seismisest jääb väheks, tegutseda on vaja. Vaid siis saab olukorda lahendada,» ütleb A. Le Coqis tootmistöötajate väljaõppega tegelev Jevgeni Kuznetsov. Aastaid oEesti konkurentsivõimelisemate ettevõtete edetabeli eesotsas olnudettevõte teab hästi, et kvalifitseeritud ja motiveeritud tööjõud on ettevõtte üks kriitilisematest eduteguritest. Kuidas seda tagada? Kuznetsov leiab, et tänapäeval ei jää muud üle kui ise töötajaid peale kasvatada – panustada spetsialistide väljaõppesse ning pakkuda põnevat ja väljakutseterohket tööd, head keskkonda ja väärikat tasu.

Tootmistöötaja kui tööstuse vundament

Joogitööstuse toimimise alustala on tootmine ja selle töös hoidmine. Lihtsustatult: kui jooke ei toodeta, pole tootearendusel midagi välja töötada, turundusel midagi reklaamida, müügil midagi müüa, personalil kedagi värvata ja juhtidel kedagi juhtida. Loomulikult on iga lüli ettevõtte toimimise juures kriitilise tähtsusega, kuid praegu tunnetab Kuznetsov, et kõige põletavam tööjõu probleem on just tootmisega seotud töötajates: automaatikud, mehhatroonikud, liinioperaatorid.

Nende ametitega käivad aga paraku kaasas eelarvamused – tootmistöötaja on tunkedes mees, kellel on kruvikeeraja ühes ja jootekolb teises käes. «Tegelikkuses on A. Le Coqis pilt hoopis teine. Nad on kõrgelt tasustatud ja hinnatud professionaalid, kes programmeerivad, seadistavad ja ehitavad üles erinevaid võrke ning teevad muid varem peamiselt IT-valdkonnas nõutud töid,» lausub Kuznetsov. See muutus tootmistöötaja kuvandis, aga ka vajalikus kvalifikatsioonis, on toimunud viimase kümnendi jooksul.

Väljaõpe vs. tööturu vajadus

A. Le Coq on aastaid teinud head koostööd Tartu ja Võrumaa Kutsehariduskeskusega, mis on spetsialistide peamised kasvulavad. «Alates 2007. aastast anname parimatele mehhatroonika õppuritele stipendiumeid, kaks aastat tagasi alustasime ka õpetajastipendiumide väljaandmist. Veel pakume praktikakohti, aga ka osalist moodulõpet meie tehases, et anda ülevaade tööstuses toimuvast,» kirjeldab Kuznetsov varasemat aastatepikkust koostööd.

Uuele ja väga sisulisele koostööle Tartu Kutsehariduskeskusega pandi alus 2019. aasta sügisel. «Viis aastat tagasi täheldasime esimest korda, et kooli lõpetanud noortel on küll tugevad baasteadmised, kuid puudu jääb spetsiifilistest oskustest, mida vajab tänapäevane joogitööstus. Põhjus on lihtsalt selles, et kutsekoolide õppekavad ei jõua tööstuse innovatsiooniga sammu pidada ning tundsime, et oskusliku tööjõu saamiseks tuleb ise väljaõppesse oluliselt rohkem panustada,» räägib Kuznetsov.

Kuna tööjõuprobleem valdkonnas on terav, läheneti sellele strateegiliselt ja väga suurte panustega. Alates selle aasta sügisest töötabki Jevgeni poole kohaga Tartu Kutsehariduskeskuses õppejõuna, et viia õpilasteni vajalikud teadmised tänapäevasest tööstusest, masinatest ja innovatsioonist. «Ühel päeval nädalas pühendan end täielikult õpilastele, õpetades neile teooriat, kuid suurem rõhk on siiski praktilisel poolel. Minu käe all õpivad nad programmeerimist, tööstuskontrollerite juhtimist, seadmete ennetavat hooldust, seadmete paigaldust ja uuendust ning valmistan neid ka eksamiks ette,» lisab ta.