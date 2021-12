Eesti iduettevõtete töötajate arv kasvas rohkem kui tuhande võrra

Startup Estonia juht Eve Peeterson tõi välja, et möödunud aastal oli näha iduettevõtete värbamistempo aeglustumist, kuna ülemaailmne koroonakriis mõjutas rahvusvahelistele turgudele orienteeritud Eesti iduettevõtteid, kuid tänaseks on idusektor tagasilöökidest lõplikult taastunud.

«Eesti iduettevõtted on koroonakriisiga kohanenud ja sellest edukalt välja tulnud. Kolmandat kvartalit järjest näeme värbamistempo taastumist ja kasvu. See näitab ühtviisi nii meie iduettevõtete head kohanemisvõimet kui ka küpsust laiemas mõttes,» ütles Peeterson.

Eesti iduettevõtted maksavad Startup Estonia statistika kohaselt Eesti keskmisest ligi kaks korda kõrgemat töötasu. «Kvartaalselt me iduettevõtete palgaandmeid ei kogu ning põhjalikuma kokkuvõtte teeme uue aasta alguses, kuid makstud tööjõutasude jõuline kasv annab signaali, et lisaks töötajate arvule kasvas Eesti iduettevõtetes ka palgatase,» lisas Peeterson.

Eesti iduettevõtetes küündis keskmine brutopalk mullu 2398 euroni, ületades Eesti keskmise töötasu ligi kaks korda. Keskmine Eesti iduettevõtte töötaja on noor kõrgharidusega tippspetsialist. 36 protsenti Eesti iduettevõtete töötajatest on naised ja 64 protsenti on mehed. Välismaalasi on Eesti iduettevõtetes tööl umbes viiendik. Möödunud aasta andmetel oli 59 protsenti Eesti iduettevõtete töötajatest kõrgharidusega.