1000-eurost elektrihinda tekitab puudujääk tootmisvõimsuses

Maailma Energeetikanõukogu endise voliniku Einari Kiseli sõnul ei tähenda 1000-eurone elektrihind automaatselt seda, et mõni elektrijaam müüks oma toodangut selle hinnaga ka börsile. «Soomes ja Rootsis on süsteem üles ehitatud selliselt, et kui hinnad lähevad üles, siis hakkavad suurtarbijad tegema börsil omapoolseid pakkumisi tarbimisest loobumiseks. Täna ongi pigem juhtunud see, et mõned suured toojad on öelnud, et nemad sellise hinnaga elektrit ei tarbi, ning hinna kujundavad vabanevad kogused,» selgitas Kisel, kes täidab muu hulgas Eesti Energia nõukogu liikme kohuseid. Selline skeem on võimalik tänu asjaolule, et elektriturul pole vahet, kas defitsiit kaetakse tootmise suurendamise või tarbimise vähendamisega.