USA tööpuudus langes novembris ligi kümnendiku võrra, 4,2 protsendini. Mitmetes valdkondades on ­terav oskustöötajate puudus. FOTO: TANNEN MAURY

Ameerika Ühendriike raputab enneolematu töökohast loobumiste laine: kümned miljonid töötajad lahkuvad töölt, eriti need, kes pandeemia ajal harjusid kaugtööga ega taha enam tööandja nõudmisel iga päev kontoris käima hakata. Lahkujate arv on juba nii suur, et nähtust nimetatakse suureks tagasiastumiseks (Great Resignation).