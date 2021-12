Elektrihinna tõus on pannud Rootsi diislikütust põletama

Elektrienergia börsihinnad Põhjamaade turul tõusid esmaspäeval rekordtasemele, kuna Põhja-Skandinaavias langes temperatuur alla -40 kraadi. Sellest lähtuvalt võttis Vattenfall taas kasutusele oma diiselgeneraatorid, et varustada Läänemerel asuvat Gotlandi saart elektrienergiaga.

«Sellise kõrge hinnataseme juures oleme kohustatud seda võimsust turule pakkuma,» ütles Vattenfalli pressiesindaja Markus Fischer. «Kui nõudlus on nii suur, et hinnad tõusevad järsult, siis käivitatakse need lühiajaliselt.»