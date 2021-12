Minsk keelab teatud kaupade impordi sanktsioone rakendanud riikidest

«Vastumeetmena evaseaduslikele välissanktsioonide survele, mille eesmärk on õõnestada Valgevene suveräänsust ja halvendada Valgevene kodanike heaolu ning kaitsmaks riiklikke huve, otsustas Valgevene Vabariigi valitsus kehtestada keelu teatud kapuade impordile riikidest, mis kehtestavad ebaseaduslikke, Valgevene-vastaseid sanktsioone,» ütles ministeerium oma veebiküljele postitatud avalduses.

«Valgevene jätkab majandusintegratsiooni edendamist Venemaaga ning ehitab ka tugevaid kaubandus- ja majandussuhteid Euraasia Majandusühenduse riikide ja teiste partneritega. See on üks olulisemaid meetmeid, et astuda vastu Lääne kollektiivsele välissurvele ja tugevdada riigi majanduslikku julgeolekut,» rõhutas ministeerium.