Võrdle naabrite elektrihindu: kellelt nööritakse kõige enam, kellel on kõige odavam

Bloomberg kirjutab, et samal ajal kui Põhja-Rootsis näitas termomeeter -40 kraadi, kerkis elektri hind ajaloo kalliduselt teisele kohale: megavatt-tund maksis 226,54 eurot. Nurinat kõrgete energiahindade üle kostub kõikjalt Euroopast ning paljud riigid, sealhulgas Eesti on välja mõelnud või mõtlemas erinevaid skeeme, kuidas inimestele kiire hinnatõus kompenseerida.

Kuid hoolimata sellest, et majandusruum on Euroopas ühine, pole elektrivõrk ega ka elektri hind seda teps mitte, mida näitab ilmekalt alljärgnev võrdlus. Aluseks on võetud NordPoolis märgitud homse elektri hind. Sealjuures tähistab esimene number päeva keskmist hinda megavatt-tunni kohta, teine number aga päeva maksimumhinda.