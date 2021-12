Fikseeritud hinnaga elektripaketi valimiseks on eriti halb aeg

Börsihinnaga elektri eelistamisel oli oma iva. Elektrimüüjad, ahnepäitsud nagu nad on, on fikseeritud pakkumistesse juba hinnakõikumised sisse arvestanud ja päeva lõpuks teenivad nad fikseeritud paketilt rohkem.

Sellel talvel peab aga tõdema, et õigesti tegid need, kes oma elektrihinna ette paika panid. Teised peavad juba kuid hoolega järgi mõtlema, kas ikka iga päev tasub pesu pesta ja kodus süüa teha.

Ka fikseeritud pakettide hinnad on tänaseks tõusnud. Eesti Energia fikseeritud hinnaga paketi «kindel» tarbija, kes pidid varem kilovatt-tunni eest maksma 8.15 senti, peab uuest aastast välja käima pea poole suurema summa. Ühe kilovatt-tunni hind on talle nüüd 16 senti. Võrdluseks, börsil peab ühe kilovatt-tunni eest homme välja käima koguni 60 senti.

Kliendil on alati voli oma paketti vahetada

Fikseeritud hinda on mõistlik valida siis, kui see kasutu tundub. Seda siis juhul, kui börsihind on madal.

Täna on hirm kõrge börsihinna ees sisse arvestatud ka fikseeritud energiapakettidesse. «Ka fikseeritud elektri hind on personaliseeritud. See pakkumine sõltub nii börsihinnast, perioodist kui varem tarbitud kogusest,» selgitas Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts, kes on juba päevi ja nädalaid pidanud selgitama, mis elektri hind kõrge on. «Narva jaamadel sellist hinda vaja ei ole,» sõnas ta.