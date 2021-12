Synlab enam kui kuuekordistas kasumi

Ettevõtte juhtkond tõi ka välja, et aasta alguses võetud riskid investeerida märkimisväärseid summasid aparatuuri ja reaktiividesse ning tarvikutesse tasusid end ära, kuna esialgselt olnud kartus, et ettevõte peab suuremahuliselt varutud kaupa hakkama maha kandma, ei realiseerunud. «Samas olime tänu sellele otsusele võimelised teenust osutama ka aegadel, mil teatud kaupade kättesaamine oli ülemaailmse defitsiidi tingimustes pea ilmvõimatu,» lausus juhtkond.

Juhtkond lisas, et ettevõtte suuri kasuminumbreid ei saa vaadata ainult ühe aasta perspektiivis, kuna suurte spetsiifiliste laboriseadmete soetamine, laborite laiendamised ja kasvatatud püsikulud jäävad ettevõttele pikemaks ajaks, samuti võib juhtuda, et osaliselt on ettevõte tulevikus sunnitud teatud suuri investeeringud maha kandma, kuna nende seadmete ja ruumide järgi vajadus langeb ära peale pandeemia taandumist ja testimisnõudluse lõppemist.