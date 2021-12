EHMATAV KOGEMUS ⟩ Sõitjad lõdisesid jäätunud akendega pikamaabussis

Bussisõit Kuressaarest Tallinna kestab pea 4 tundi ning selle pika sõidu jooksul oli bussis 10 kraadi külma, kirjutas meile Elo Liiv, kelle lähedased reede õhtul just sellel liinil sõites külmetasid. Pärast esimest 40 minutit oli mõne sõitja hinnangul seis lootusetu ning nad läksid juba enne praamile minekut bussist maha.

Kuna bussis peab pikalt ühe koha peal istuma ning võimalused endale liikudes sooja teha on napid, oli Liiv tõsiselt mures oma lähedaste alajahtumise pärast.

Juht ei näinud jäätunud aknast välja

Kuna bussis oli külm, olid ka bussi aknad jääs ning juht pidi neid sõidu ajal puhastama. Kui bussijuht ei näe kehvade ilma- ja teeolude korral ka aknast välja, on see kindlasti suur põhjus muretsemiseks.

«21. sajandil on selline asi nõme. Mis juhtuks, kui mõni oleks õhemalt riides? Sa ei saa bussist maha ka minna, sest on vaja teatud kellaajaks kohale jõuda. Tehnika võib ikka miinuskraadidega üles öelda, aga sellisel juhul peaks saatma asendusbussi,» hurjutas Liiv, kes üritas ka bussifirmaga ühendust võtta, kuid edutult.

Asendusbussi saatmine oleks võtnud tema sõnul liiga pikalt aega. «Asendusbussi oleks pidanud liiga pikalt ootama ja see ei olnud enam mõistlik lahendus,» märkis logistik.

Juhtub ka teiste bussifirmadega

Loksalt Tallinna poole sõitnud SEBE buss oli reisijate kinnitusel täna hommikul samuti külm. «See, et täna lapsed pidid külmetama bussijaamas ja ootama külma bussi, on ebanormaalne, ja see ei ole esimene kord,» kirjutas lugeja.