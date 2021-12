Miks hüppab täna elektri börsihind 600 eurole?

«Tänaste hindade taga on eelkõige külmade ilmade tõttu suurenenud tarbimine ja ka vähenenud tuuleenergia toodang. Lisaks on näiteks Balti riikides ca 1500 MW tootmisvõimsusi veel hoolduses, sealhulgas ka Narvas üle 400 MW,» selgitas Allikson Postimehele.

Kuna odavamat energiat on vähe ning tarbimine väga kõrge, pääsevadki defitsiidi katmiseks turule ülikallid tootmisviisid. «Hinna viivad kõrgeks suure tarbimise puhul käivitatavad reservjaamad – kõrge kulu tekib just käivituse vajadusest. Näiteks Lõuna-Rootsis on süsteemihaldur käivitanud 662 MW õlil töötava reservelektrijaama,» selgitas Allikson.