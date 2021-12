Coop Pank arvestab MESi kaaslaenu kodu omafinantseeringuna

Coop Panga erakliendi kinnisvarafinantseerimise äriliini juhi Karin Ossipova sõnul on kaaslaen rahaline omafinantseering panga antava kodulaenu juurde. MESi kaaslaenuga toetatakse elumajade ja ridaelamute ehitamist, ostmist või renoveerimist ning selle tähtaeg on kuni 50 aastat, teatas pank.

Kaaslaen on mõeldud kodu rajamiseks Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa või Ida-Virumaa kuni 1000 elanikuga asustusüksustesse.

«Väljaspool tõmbekeskusi on kodu rajamine keerulisem, kuna sealse kinnisvara väärtus laenu tagatisena on linnadega võrreldes madalam. Kodumaise pangana soovime aga viia elu edasi igas Eestimaa nurgas ning püüame koos klientidega leida personaalseid lahendusi,» lausus Ossipova.

MESi juhatuse liige Leho Verk ütles, et MESi kaaslaenu maksimaalne summa on 100 000 eurot, kuid see saab olla maksimaalselt 50 protsenti kodulaenu kogusummast.