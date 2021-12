HKScan Estonia tahab Kiltsi broilerifarmi rajada

Kiltsi broilerifarmi lindlate kütteks on kavandatud kasutada vedelgaasi, mille aastane kogus on ligi 350 tonni. Lindlates on sundventilatsioon, mille reguleerimine toimub vastavalt lautade sisetemperatuurile. Aastane veetarbimine on ligikaudu 27 500 kuupmeetrit.