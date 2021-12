Rahandusministrid arutavad Brüsselis 2022. aasta eelarvekavade üle

«Nõustusime OECD avalduses suurte, üle 750 miljoni eurose käibega ettevõtetele miinimummaksu kehtestamisega ja meie eesmärk on, et ülejäänud Eesti ettevõtete jaoks säiliks Eesti ettevõttetulumaksu praegune süsteem. See on efektiivne, toetab töökohtade loomist ja innovatsiooni,» selgitas Keit Pentus-Rosimannus. «Tõenäoliselt avalikustab Euroopa Komisjon miinimummaksu puudutava direktiivi veel enne aasta lõppu ja kasutame praegu kõiki võimalusi Eesti huvide teadvustamiseks.»