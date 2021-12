Üks maailma juhtivaid, New Yorgi börsil noteeritud ning jõuliselt kasvav Austria tarkvarafirma Dynatrace rajab Tallinna oma teadus- ja arenduskeskuse. Ettevõte plaanib siin lähiaastatel luua enam kui 300 uut töökohta, ehkki just oskajate inimeste puudus on nii IT kui ka teiste majandusvaldkondade murelaps.