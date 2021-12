DETSEMBRI OSTUKORV ⟩ Seekord võitis Prisma, kuid ostukorv läheb kallimaks

Soodsaim ostukorv on iga kuuga veidi kallim. FOTO: Elmo Riig/Sakala

Paljud toidutootjad on otsustanud hinda tõsta ning paratamatult jõuab see tarbijate ostukorvi. Postimehe tarbijaportaali ostukorvivõrdluses oli seekord soodsaim Prisma e-poe kaup. Võrreldes kuu või paari taguse ajaga on aga hind tõusnud sealgi.