Sel nädalal teatas New Yorgis asuv ettevõte Republic Realm, et on kulutanud rekordilised 4,3 miljonit dollarit (3,8 miljonit eurot) digitaalse maa ostmiseks läbi The Sandboxi, ühe mitmest virtuaalmaailma veebisaidist, kus inimesed saavad suhelda, mänge mängida ja isegi kontsertidel osaleda.