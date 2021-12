Nestor: hinnakasv mõjutab majandust aina enam

Paradoksaalselt tähendab tänane kõrge inflatsioon, et järgmisel aastal jääb hinnatõus selle võrra napimaks. Vaadates maailmamajanduse laiemat pilti on vähe põhjuseid, miks peaks energiahinnad jääma püsivalt praegusele kõrgtasemele. Sarnaselt võib nii mõndagi kaubagruppi, mis on tänavu oluliselt kallinenud, oodata ees hoopis hinnalangus. Nimelt on inflatsioonihirm suurendanud tublisti laovarusid, samas kui turuosalised on tõstnud oma tootmisvõimekust, et buumist osa saada. Suurem pakkumine olukorras, kus laod on juba täis, hakkab paratamatult mõju avaldama ka hinnatasemele.