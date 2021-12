Autovedajad hoiatavad: sundvaktsineerimine kasvatab tarneraskusi

Kanada nõuab kõikidelt veokijuhtidelt vaktsineerimist alates jaanuarist, Bideni valitsus on aga kehtestanud reegli, et saja või enama töötajaga ettevõtete autojuhid peavad olema vaktsineeritud või läbima iga nädal testimise.

«Me teame, et tarneahelas on juba raskusi, see muudab need tõsisemaks,» ütles 4500 Kanada vedajat ühendava erialaliidu CTA president ja tegevjuht Stephen Laskowski. Tema organisatsiooni hinnangul jääks reeglite kehtima hakkamisel töölt kõrvale kümme kuni 20 protsenti ehk 12 000 kuni 22 000 Kanada veokijuhti ja 40 protsenti ehk umbes 16 000 Kanadasse sõitvat USA juhti.