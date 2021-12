Swedbanki vastu tehakse nädalas paar tõsisemat küberrünnakut

«Oleme harjunud, sest see on meie äritegevuse paratamatu varjupool,» kirjutas Swedbanki ettevõtete panganduse juht Liisi Himma panga blogis.

Liisi Himma FOTO: Madis Veltman

Ta märkis, et sel aastal on kasvanud massiliselt rünakud täiesti tavapäraste ettevõtete suunal. «Küberkelm koputab nüüd süstemaatiliselt läbi kõikide ettevõtete uksed, sest mõni neist on kindlasti lahti unustatud,» nentis Himma.

Kui näiteks majutusasutus, veebikauplus või elektroonikakomponentide tootja ei ole küberturvalisuse peale mõelnud, tekib Himma sõnul küberkelmidel võimalus krüpteerida terve ettevõtte infosüsteem.

«Isegi lunaraha maksmine ei garanteeri, et kurjategijad lõpuks andmed lahti krüpteerivad. See võib tähendada, et ettevõtte tegevus seiskub päevapealt. Tänapäeval paberi ja pliiatsiga ettevõtet töös ei hoia,» rõhutas ta.

Himma möönis, et digitaliseerimise pahupool on küberhaavatavus. «Siit ka lihtne soovitus riigile, et kui ühe käega toetada digitaliseerimise võimaluste kaardistamist, siis samaväärselt peab ettevõtjatel olema võimalusi kaardistada digitaliseerimisega kaasnevad küberohud ja võimalused nende maandamiseks,» kirjutas ta.

«Täna veel ei ole meile omane rääkida digitaliseerimise ja automatiseerimisega kaasnevatest ohtudest samades töötubades, kus räägime võimalustest. Peame selleni jõudma, kiiresti,» märkis Swedbanki ettevõtete panganduse juht.