Tinderi asutajad said sadu miljoneid valuraha

Kui Match ja meediakontsern IAC 2017. aastal Tinderi üle võtsid, hindasid nad selle väärtuseks kolm miljardit dollarit. Asutajad aga väitsid, et see oli väärt 13 miljardit. Vaidlus on New Yorgi osariigi kohtus olnud arutusel alates novembri keskpaigast.