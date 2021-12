Põllumajanduskoja meelest seab valitsuse kliimaseisukoht toidutööstuse löögi alla

Võrreldes 1990. aasta tasemega on Eesti põllumajanduse kasvuhoonegaaside heitmed vähenenud 45 protsenti. Samas vähendamise aluseks olev 2005. aasta on põllumajanduskoja hinnangul vähendamise aluseks olev 2005. aasta äärmiselt ebasobiv võrdlusaasta, sest just Euroopa Liiduga liitumise järel oli Eesti põllumajandus saanud pärast 1990. aastate krahhi uue arenguimpulsi ning tootmine aasta-aastalt suurenenud.