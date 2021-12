Bideni sõnul taastub USA tööturg kasina statistika kiuste jõudsalt

«Ameerika on tagasi tööl ja meie töökohad taastuvad jõudsalt. Tänane ajalooline langus töötuse määras tähendab muu hulgas tohutut leevendust töötajaile, kes on tihtilugu pistnud rinda kõrge töötusemääraga,» lausus Biden.

USAs lisandus novembris ainult 210 000 töökohta, poole vähem kui analüütikud ootasid, mis on järjekordne halb uudis Bidenile. Valge Maja on lootnud majanduse jõudsae toibumisele, et tõsta Bideni populaarsust ja toetada tema hiiglaslikku riiklike kulutuste kava, mida kongress menetleb.