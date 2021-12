Kiibinappus räsis Saksa automüüki ka novembris

Müügi vähenemine on seotud tootmise vähenemisega, mille on tinginud ülemaailmne pooljuhtide nappus, märkis autotootjate liit VDA. Koroonaviiruse pandeemia on pooljuhtide kättesaadavust rängalt häirinud ja osa tehaseid on seetõttu pidanud tootmise hooti peatama.