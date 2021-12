Mage lugu mahedaga ehk mis saab Eesti puhta toidu ambitsioonist?

Jah, riik on juba üht-teist teinud. On jaganud mahetoetusi. Aidanud kaasa mahekokkade, põllumeeste ja tootjate kohtumiste korraldamisele. Lisaks on Organic Estonia koostanud mahetoojate kataloogi eksportturgude ostujuhtidele. Ja me oleme maailmas esimesena joonistanud ja riputanud veebi oma tervikliku mahealade kaardi ja kuvanud reaalajas rahvusvahelise puhta õhu kvaliteedi näitajad. Oleme ka RMK potentsiaalsete mahemetsa maade lisamisega põllumaadele kasvatanud oma mahealade hulka 30 protsendini riigi pindalast.

Mahetoit jääb põllult koristamata, sest pole ostjat

Paraku on kõigele vaatamata tootmine endiselt tagasihoidlik. Osa toodangust jääb põllult ja aedadest korjamata. Mahe-tootmisühistuid pole 10 aasta jooksul suurtootmise kõrvale tekkinud.

Meil pole tegelikult mahedat toodangut isegi nii palju, et seda oma koolitoiduks pakkuda, ekspordist rääkimata.

Midagi on endiselt väga valesti.

Sellisel kujul on maheriigil sisu äärmiselt nõrk ja iseeneslik sektori areng on piinlikult tagasihoidlik.

Kui riigil ambitsiooni pole ja eesmärgid on tagasihoidlikud, ega siis muutust ka oodata pole.

Ma oleme praegu pea 20 aastat maha jäänud Põhjamaadest ja Euroopa riikidest oma mahemajanduse terviksüsteemi loomisega. Kodumaised otsustajad ei saa paraku aru, et kui täna viia mahetootjate vahel koolide ja lasteaedade toitlustamiseks läbi hange, siis pole kohalike seas kedagi, kes seda vajadust katta suudaks. Kui meil on mahe vaid üks nišiharudest kõige muu kõrval, siis edumeelsemates riikides on juba aru saadud, et mahedast peab saama kogu toidu ainuvõimalik tulevik.

See, et meil pole oma võtta, ei tähenda, et üldse midagi poleks võtta. Kohe täna saab mahetoitu tellida konkurentsivõimelise hinnaga pea igast Euroopa riigist. Läti ja Poola tootjad on hoogsalt suurendanud oma mahetootmist ja hinnad on neil märksa soodsamad. Enamik mahetööstusigi hangib mahetooraine välismaalt. Kuid kas import ongi siis meie eesmärk?

Me oleme kaugel maheriigist ega isegi ei liigu veel mahemajanduse programmi eesmärkide poole, sest puudub arusaam süsteemi loomise vajalikkusest. Ent eraldiseisvad iseenesest toredad initsiatiivid ei teeni parimal viisil üldist eesmärki.

Miks on nii, et paljud farmerid küll külvavad maha seemne, et saada riigilt kätte mahetoetused, kuid jätavad sügisel saagi koristamata?

Sest puudub tarnekindlus.

Sest pole, kuhu müüa. Sest hind ei ole konkurentsivõimeline.

Sest turul pole piisavat nõudlust ega infot võimaliku nõudluse kohta. Sest pole raha ja ollakse väikesed. Väga väikesed ja haavatavad.

See tagasihoidlik käibekasv, mida Eesti mahesektoris näeme, on umbes miljon eurot aastas. Sellise tempoga edasi liikudes ei jõua me seatud eesmärkideni isegi mitte 100 aastaga.

Mida me tahame?

Usun, et praegu, 2022. aasta künnisel, on õige hetk korraks hästi järele mõelda, mida me ikkagi tahame, kui me räägime rohepöörde vajalikkusest. Nagu ütles oma Paides peetud kõnes visionäär ja ekspankur Indrek Neivelt, siis tasuks meil endilt küsida, millest me tegelikult räägime, kui me unistame rohepöördest. Kas suuname oma jõud abstraktse kliimaneutraalsuse tagaajamiseks, või võtame ennast kätte ja muudame oma müüdi puhtast Eesti toidust tegelikkuseks?

Sooviksin et me vastaks neile küsimustele riigimehelikult, tundes ja adudes vastutust mitte niivõrd maailma, vaid ennekõike enda riigi laste ees.