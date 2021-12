Tuntud Eesti jalgpalliportaalis toimus andmeleke

RIA intsidentide käsitlemise osakonna (CERT-EE) juhi Tõnu Tammeri sõnul said nemad küberintsidendist teada alles hiljuti. «CERT-EE küberruumi seire tuvastas vihje võimaliku andmelekke kohta 10. novembril ning selle kontrollimisel õnnestus leida kinnitus vihjele. Meile teadaolevalt lekkisid Soccernet foorumi kasutajate e-postiaadressid ja kasutajatunnused,» selgitas Tammer.

CERT-EE juhi sõnul õnnestus pahalastel kätte saada ka paroolid, kuid krüpteeritud kujul ei tohiks need suurt turvariski endast kujutada. «Lisaks sellele oli lekkes info ka parooli kohta, kuid kuna paroolid olid räsitud ja soolatud, siis seetõttu reaalsete paroolide leket ilmselt ei olnud,» selgitas Tammer.

Soccernet soovitab kasutajatel siiski üle kontrollida, millise e-maili kontoga on nad enda konto sidunud ning veenduda, et see e-maili parool eristuks foorumis kasutatud salasõnast.