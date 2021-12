SPIKKER ⟩ Mida lapsed sel aastal jõuludeks tahavad?

Mõned vanad hitid on endiselt päevakorral. Mõnus muditav lima on iga mudilase jaoks vaieldamatu hitt. Lisaks limale igatsetakse ka limast ussikesi ja kaheksajalgu. Sama lugu on pop-it-mänguasjaga, mida lapsed alati suure hooga näpivad. Kingituseks sobivad ka põnevad raamatud ja lõbusad lauamängud.

Apollo poeketi turundusjuht Ardo Krass tõdes, et tänu TikTokile on populaarsust kogumas ümberpööratav kaheksajalg, millel on kaks värvi ja kaks meeleolu. Ühel juhul on kaheksajalg rõõmus, teistpidi pöörates aga pahur.

Tujukas kaheksajalg FOTO: Apollo

Ka mullikilet meenutav pop-it, kus ühelt ja teiselt poolt saab mullikesi alla vajutada, sai kuulsaks just tänu TikToki videotele.

Nukkudest on Apollos populaarsed kodumaised kaisunukud. Kõige rohkem on ostetud pehmet Sipsiku kaisunukku, talle järgnevad koeratüdrukud Lotte ja Roosi.

Lotte väike õde Roosi FOTO: Apollo

Coopi müüginumbrite esiotsas on Enchantimalsi nukud. Hansaposti aegade kõige populaarsemad on aga Baby Borni nukud koos lisanditega. Selveris lähevad kõige suurema hooga müügiks värvi muutvad Barbie'd ja L.O.L üllatusnukud.

Ka värvi muutvad autod on kuum kaup. Apollos on müügihitt Hot Wheelsi mudelautod, Hansapostis aga puldiga juhitavad maastikuautod. Ihaldusväärsed on endiselt «Autode» multikasarja tegelased, aga muidugi on kindel valik ka kõik politsei- ja tuletõrjeautod.

Multikategelastest on päevakorral veel Batman, Spiderman, Elsa, Anna, Olaf ja Kristoff, Käpapatrulli tegelased ja Barbie'd. «Ei saa üle ega ümber Põrsas Peppast,» lisas nimekirjale veel ühe tegelase Hansaposti äriarendusjuht Maris Kivi.

Raamat ja lauamäng on alati hea kink

Jõulude juurde sobivad muinasjutud. «Näiteks on väga populaarne «Suur Jõuluraamat». Aga usun, et menuraamatuks osutub Janno Põldmaa «Leiutajate külalood». Harry Potteri uued illustreeritud raamatud on ka juba väga nõutud ja sobivad igasse kingikotti,» märkis Selveri ostudirektor Katrin Riisalu.

Harry Potteri-teemalised mängud ja mänguasjad on ikka soovinimekirjades eesotsas. FOTO: SWNS/ScanPix

«Lapsele valmistab kõige rohkem rõõmu lauamäng, mis on temale äratuntava lemmikanimatsiooni või -filmikangelaste teemaline,» arvas Krass. Sel aastal on tulnud välja ka Eesti Mängul põhinev kaardimäng Jussike ja sõbrad. «Kindlasti rõõmustab nii lapsi kui ka täiskasvanuid seltskonnamäng «Air Pictionary» ehk joonista õhus,» kinnitas Selveri ostudirektor Katrin Riisalu.

«Iga teise lauamängu suudab põnevaks muuta mänguhimuline lapsevanem või vanavanem või hea sõber. Kui on keegi, kellega lauamängu mängida, siis saabki toredalt aega veeta ja igatsetud mänguks võivad saada ka klassikalised kabe või male,» lisas Riisalu.

Legod ja kunstküüned

Üks populaarsemaid jõulukinke on Lego, neid komplekte hakatakse hoogsalt müüma juba novembris, sest siis jõuavad müüki Lego advendikalendrid. Jõuluootuse ajal on olnud populaarsed ka mullitajad ja koguni lastele mõeldud kunstküüned, näitab Selveri kogemus.