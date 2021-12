Uus teenistus hakkab uurima pahatahtlikult tekitatud maksejõuetusi

«Otsime võimekat juhti, kes paneks kokku tugeva meeskonna ja ehitaks üles teenistuse, millel on oluline panus Eesti ettevõtluskultuuri järgmisele tasemele viimisel. Konkurentsiametis on juba olemas majandusliku analüüsi ja järelevalve kompetents ning uue teenistuse tööle rakendudes tõuseb sellest sünergiast kõigile tulu,» ütles justiitsminister Maris Lauri.

Tema sõnul on pankrotimenetlused Eestis liiga pikad, kulukad ja võlausaldajate jaoks ebatõhusad. «Keskmine pankrotimenetlus kestab Eestis kolm aastat, sellele kulub üheksa protsenti varast ja võlausaldajate nõuete rahuldamise määr on keskmiselt kõigest 40 protsenti,» selgitas Lauri.

Võrdlusriikides Soomes ja Saksamaal on vastavad näitajad üks aasta, kolm protsenti ja 80–90 protsenti.

Minister Lauri hinnangul on Eestis probleemiks ka maksejõuetuse pahatahtlik põhjustamine ja raugemise kaudu vastutusest vabanemine. Lauri sõnul on lisaks ettevõtjatele ja võlausaldajatele teenistuse töö vajalik ka riigile, kes on üks suurimaid võlausaldajaid.