AK ⟩ Marta Ortega Pérez – Zara uus valitsejanna

Ehkki Marta Ortega on töötanud Inditexis mitmel ametikohal – eriti Zara brändi kujundamise kallal – 15 aastat, reageeris aktsia hind uudisele kuueprotsendilise kukkumisega, sest see tuli turgudele üllatusena. Investoritele ei meeldinud ka, et kümme aastat tagasi professionaalse juhtimise alla läinud ettevõte on peagi tagasi perekonna mõju all. Nimelt võttis lahkuv tegevjuht ja nõukogu esimees Pablo Isla ameti üle Amancio Ortegalt endalt.