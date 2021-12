Eesti ei toeta EL-i energiaturu ümberkorraldamist hinnatõusu ohjamiseks

«Kõrgeks tõusnud energiahindadele tuleb leida lahendused Euroopa Liidu üleselt. Me ei tohiks rikkuda seni toiminud elektrituru korraldust ning pärssida sellega elektri- ja gaasituru konkurentsipõhisust,» ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas neljapäeval ERR-ile kirja kommenteerides.

Austria, Saksamaa, Taani, Soome, Iirimaa, Luksemburg, Läti, Holland ja Eesti avaldasid kolmapäeval ühiskirja, milles viitasid Euroopa energiaregulaatorite ühenduse (ACER) hiljuti valminud energiaturu analüüsile, kus leiti, et fundamentaalseid muutusi Euroopa Liidu elektrituru korraldusse pole vaja teha.

Aas märkis, et kui me tänast süsteemi ei säilita, võib ühel hetkel tekkida ka energiadefitsiit. Sealjuures pidas minister vajalikuks leida võimalusi süsinikdioksiid (CO2) kvoodi hinnatõusu ohjeldamiseks.

«Meil on hoopis vaja lahendusi, mis võimaldavad kriitilistel hetkedel kiiresti reageerida energiahindade hüppelisele kasvule. Eesti näeb ühe lahendusena, et tarvis on süsinikuhinna stabiliseerimise mehhanisme, mis võimaldaksid liiga kõrgeks kasvanud hindu alla tuua,» märkis Aas.