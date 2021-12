20 aastat Elisa Eestit juhtinud Sami Seppänen pani ameti maha

Elisas on Hiiepuu olnud turundusdirektor ning juhtinud juhatuse liikmena eri perioodidel äri- ja erakliendiüksust.

Lahkuv juht Seppänen toonitas, et otsust edasi liikuda toetas teadmine, et tehtav rotatsioon on vajalik ja annab hea võimaluse ettevõttesiseseks edutamiseks.

Andrus Hiiepuu FOTO: Jake Farra

«Olen kindel, et muudatused toovad ettevõttesse uut energiat ja julgust kasvatada konkurentsivõimet,» kinnitas Seppänen. Ta lisas, et saab Hiiepuule teatepulga üle anda kindlustunde ja teadmisega, et ettevõte püsib kindlal edukursil.

«Rohkem kui 20 aastat tegevjuhina on pikk periood ja selle ajaga on ettevõte kasvanud väikesest mobiilsidefirmast juhtivaks interneti- ja TV teenuste pakkujaks. Praegu on nii ettevõtte kui ka minu vaatenurgast hea hetk kõrvale astuda. Mõne aasta tagused Santa Monica Networksi ja Starmani ostmisega seotud eesmärgid on täidetud ning uus tehnoloogiline ajastu on käivitumas nii interneti kui ka TV toodete vallas,» sõnas Seppänen.

Seppänen juhtis Elisa Eestit ja selle eelkäijat Radiolinjat aastast 2000. Elisaga liitumise hetkel töötas ettevõttes 80 inimest, tänaseks on ettevõte kasvanud 1000 töötajani.