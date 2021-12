Valitsus kinnitas sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osaks 3793 eurot

Näiteks, kui pensioni taotleva töötaja eest on kuni 31. oktoobrini 2021 makstud sotsiaalmaksu 3793 eurot, on tema kindlustusosak 1,0. Kui pensioni taotleva töötaja eest on makstud sotsiaalmaksu 1896 eurot, on tema kindlustusosak 0,5.