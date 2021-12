Apollo hakkab mõõtma kinosaalides õhukvaliteeti

Apollo Kino Baltikumi tegevjuhi Kadri Ärmi sõnul võivad sõltuvalt epidemoloogilise olukorra muutustest erineva sisuga piirangud rakenduda ühiskonnas, sealhulgas kinodes ka edaspidi.

«Peame õppima selle viirusega elama ja oma tegevusi sellele vastavalt ümber korraldama ning leidma lahendusi, kuidas siseruumides turvatunnet veelgi suurendada,» rääkis Ärm, lisades, et klientidest hoolimine on Apollo Kino üks märksõnadest.

Viirusega koos elamise parim lahendus on viiruseosakesed meie ümbert lihtsalt ära imeda ja seda hea ventilatsioon ju tegema peabki. Marek Strandberg

Postimehe teadus- ja tehnoloogiatoimetuse juhataja, materjaliteadlase Marek Strandbergi sõnul on üsna koroonapandeemia algusest saati teada, et see viirus levib õhus lendavatel imepisikestel aerosooliosakestel.

«Seetõttu ongi vajalik tagada piisavas koguses värske õhu juurdevool ning parim viis sellele kinnitus leida on mõõta süsihappegaasi kogust õhus. Viirusega koos elamise parim lahendus on viiruseosakesed meie ümbert lihtsalt ära imeda ja seda hea ventilatsioon ju tegema peabki,» selgitas Strandberg.

Ärmi sõnul on Apollo Kinod ja kinode ventilatsioonisüsteemid tehniliselt kaasaegsed ning niivõrd tõhusad, et kõik kinosaalid on nõuetekohaselt ventileeritud ja õhk püsib puhas ning kvaliteetne.

«Kinokülastajate turvalisusetunde tõstmiseks ja õhukvaliteedi värskuse paremaks kommunikeerimiseks oleme Apollo Kinode saalide sissepääsude juurde paigaldamas reaalajas toimivad ekraanid, mis kuvavad külalstajatele CO2 andurite reaalaja mõõte tulemust ehk süsihappegaasi sisaldust ruumis,» märkis ta.

CO2 taseme mõõtja abil on kõige lihtsam õhu kvaliteeti kontrollida. Kui õhk on süsihappegaasist vaene, siis ei ole seal ka aerosoole ja ka kõige peenemate osakestega levivad viirused ei pääse hõljuma, mis on peamine viiruse leviku viis. Kui õhus on vähe süsihappegaasi, siis on ka seal vähe viiruse aerosooliosakesi.

Euroopa kütte-, ventilatsiooni- ja õhukonditsioneerimise assotsiatsioonide föderatsioon REHVA välja töötatud ventilatsioonisüsteemide piirnormide kohaselt ei tohi CO2 sisaldus ruumi õhus tõusta üle 800 ppm. Töökorras ventilatsioon tagab ruumis kümme liitrit värsket õhku sekundis iga külastaja kohta.

«Nähes Apollo kinoaladele paigutatud ekraanidelt, et CO2 tase on väiksem kui 800 ppm, saavadki kliendid olla kindlad, et õhk kinosaalis on väga hea ja võib turvaliselt filmielamusi nautida,» ütles Ärm.

Apollo Kino CO2 andurid paigaldatakse osalise rahastusega kultuuriministeeriumi toetusmeetmest «Kriisiabi - era ja KOV kultuurikorraldajate teenuste ümberkorraldamine». Toetuse eesmärk on taastada koroonaviirusest mõjutatud kultuurikorraldajate pikaajaline elujõulisus ning seeläbi tagada kultuuri kättesaadavus.