Elron tõstab uuest aastast rongipiletite hindu ligi 10 protsenti

Ettevõtte teatel on hinnatõus tingitud nii diislikütuse kui elektrihinna tõusust, aga ka infrastruktuuritasude kallinemisest. Viimati tõstis ettevõte rongipiletite hindu 2019. aasta augustis.

«Elron on seni püüdnud hoiduda rongipiletite hinnatõusust, kuid kuna nii diislikütus kui ka elektrihind on juba pikka aega stabiilselt kasvanud, siis mõjutab sisendhindade kallinemine ka rongiliiklust. Seetõttu oleme paratamatult sunnitud hindu tõstma,» ütles Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem.

Rongipiletite hinnad on püsinud senisel tasemel üle kahe aasta. Vahepealse ajaga on Betlemi sõnul sisendite hinnad märkimisväärselt kasvanud. 2022. aasta prognoositavad kulud energiale ehk elektri- ja diislikütustele on võrreldes 2020. aastaga 45 protsenti, mis on 2,5 miljonit eurot suuremad ning raudtee kasutamise ehk infrastruktuuri tasud 16 protsenti ehk üle 3 miljoni euro enam.

Riigi dotatsioon Elroni tegevuskuludeks on järgmisel aastal 30 miljonit eurot. Aastaga kasvab see 2,6 miljonit eurot, mis aga ei kata ettevõtte sõnul täielikult sisendite kallinemist.

«Kui seni on Elron püüdnud hinnatõusu vältida, siis nüüd on üldisel hinnatõusul otsene mõju ka rongiliikluse teenusepakkumisele, mistõttu kallinevad Elroni rongipiletite hinnad keskmiselt 9,5 protsenti,» selgitas Betlem, lisades, et hinnatõus arvestab juba tänast sisendhindade kallinemist kui ka uue aasta kulude prognoosi.

Elroni juhatuse esimees sõnas, et pileti hind linna lähiliikluses suureneb 10-40 senti ning pikematel liinidel keskmiselt ühe euro võrra. «Jätkame 2019. aastast ekspressrongides kehtinud nõudluspõhist hinnastamist ehk soodsamad piletihinnad on vähem sõidetavatel väljumisaegadel,» selgitas Betlem.

Seega on rongist ostes näiteks Tallinna-Rapla või Tallinna-Aegviigu ehk nelja tsooni pileti maksimaalseks uueks hinnaks praeguse 3,4 euro asemel 3,7 eurot ning Tallinna-Tartu ekspressliinil senise 12,5 euro asemel 13,6 eurot. Kehtima jäävad ka piletisoodustused ehk näiteks veebist ette ostetud pilet on kuni 15 protsenti soodsam ning rongi piletimasinast ostes 10% soodsam, kui pileti ostmine rongist klienditeenindajalt.

2022. aasta esimeses kvartalis on Elronil plaanis hoida üleriiklikult rongide sõiduplaanide senist mahtu ning alates teisest kvartalist liiklussagedust mõnevõrra tõsta.

«Kui 2021. aastal on Elroniga tehtud 6 miljonit sõitu, siis loodame, et järgmisel aastal reisijate arv taas kasvab ning 2022. aasta lõpuks saavutame 7 miljoni reisi taseme,» avaldas Betlem lootust ja nentis, et koroonaeelse mahu saavutamiseni läheb prognooside kohaselt rohkem aega. Ta kinnitas, et Elron jätkab ühenduskiiruste parandamisega nii Tallinna-Tartu, Tallinna-Narva kui ka Tallinna-Viljandi suunal.