Omanike Keskliit: Elektrilevi võrgutasu tõus on kui riigi poolt selga tulistamine

Äsja jõudis tarbijate postkastidesse Eesti Gaasi info, et alates 1. jaanuarist muutub taas maagaasi müügihind koduklientidele, kuigi alles sügisel tõsteti hindu ca 50 % ulatuses. Hinnatõusu põhjuseks on maagaasi hinna jätkuv kasv Euroopa gaasiturul. Rekordkõrgusel elektri- ja kütusehinna langust ei ennusta lähiajal keegi, sest maailmaturu hinnad pole riigi kontrollida. Energia Frankestein on sündinud!