Trump asutas juba veebruaris ettevõtte Trump Media & Technology Group (Trump Media), mille nõukogu esimees ta on.

«Trump Media & Technology Groupi missioon on luua konkurent liberaalsetele meediakonsortsiumitele ning võidelda Ränioru suurte tehnoloogiakompaniide («Big Tech») vastu, kes kasutavad ühepoolset jõudu vastasarvamuse vaigistamiseks,» kirjutas Trump 20. oktoobril avaldatud pressiteates. «Elame maailmas, kus Talibanil on Twitterile hiigelsuur ligipääs, aga teie lemmikpresident vaigistatakse. See pole vastuvõetav.»