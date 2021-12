Homme tuleb elektri eest maksta ajaloo kalliduselt teist hinda

Elektri maksimaalne hind on neljapäeval 346,46 eurot megavatt-tunni eest õhtul kella kuue ja seitsme vahel ning minimaalne hind on napilt alla saja euro öösel ühe ja kahe vahel. Tarbimistipu ajal on keskmine hind 249,58 eurot, selgub Nord Pooli kodulehelt.