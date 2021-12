Vastukäik Hiinale ⟩ EL investeerib globaalsesse taristuprojekti 300 miljardit eurot

«Üleilmse juurdepääsu (Global Gateway) initsiatiivi eesmärgiks on koguda vahemikus 2021-2027 investeeringutena 300 miljardit eurot, kaasates EL-i, liikmesriikide, Euroopa finantsinstitutsioonide ning riiklike arengurahastuse asutuste ressursse,» teatas Euroopa Komisjon.

Hiina vöö ja tee projekt sai alguse aastal 2013. Pekingi teatel on selle raames mulluse seisuga investeeritud ühtekokku 139,8 miljardit dollarit, sellest 22,5 miljardit ainuüksi läinud aastal.

Ametlikult on projekti siht arendada kaubandustaristut Hiina ühendamiseks ülejäänud Aasia, aga ka Euroopa ja Aafrikaga. Algatusega on liitunud mitmed riigid üle maailma.

Lääs näeb seda aga vahendina haarata vaesemad riigid enda mõjusfääri. Pekingit on kritiseeritud arengumaade võlalõksu püüdmise ja hämara hankeprotsessi eest, mis soodustab korruptsiooni.

Euroopa Komisjoni rahvusvahelise partnerluse volinik Jutta Urpilainen kaitses bloki senist tegevust arengumaade toetamise vallas, öeldes ajakirjanikele, et Euroopa arenguabi aastatel 2013-2018 oli vöö ja tee algatusele sarnases suurusjärgus.

«Me oleme sügavalt veendunud, et see tagab investeeringud, mis toovad tõelise muutuse ning et seda tehakse kestlikul viisil.»