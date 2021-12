Eesti oli mullu kasvuhoonegaaside heitkogustega EL-is kümnes

1990. aasta võrdluses on Eesti heitkoguseid EL-is enim vähendanud, 2005. aastaga võrreldes on suuremat langust nähtud vaid Kreekas, kus langus küündis 45 protsendini, samas kui Taanis oli näitaja Eestiga samal, 40 protsendi tasemel.

See tähendab, et EL on oluliselt ületanud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli kohast eesmärki vähendada heitkoguseid 2020. aastaks võrreldes 1990. aasta tasemega 20 protsenti. Selleks, et jõuda 2030. aasta eesmärgini vähendada netoheidet vähemalt 55 protsenti ja saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus, tuleb Euroopa Komisjoni teatel teha aga suuremaid jõupingutusi.