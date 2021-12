Transpordiamet kärpis tuleva aasta eelarvet 3,7 miljonit euro võrra

«Ma ei taha leppida, et me lähme teehoolde lepingute kallale, iga päästetud elu on kulda väärt,» ütles transpordiameti peadirektor Kaido Padar. «Sel aastal on hukkunud 50 inimest, meie eesmärk on hoida aasta keskmist 40 peal. Seal me ei kavatse järgi anda, see on meile suur prioriteet.»