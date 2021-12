Kookon ehitab Eestisse veel vähemalt üheksa uut nutiladu

Kookoni juhatuse liige Mikk Arakase nentis, et tarbijate sõnul on nutilao suurimaks väärtuseks just ajavõit. «Enam ei pea keegi laos ootama, et kaup üle anda, spetsiaalselt selleks kohale sõitma, et uks lahti teha, või muretsema, kas signalisatsioon sai ikka peale pandud. Kõik see on mobiilirakenduses tehtav ja kontrollitav, pakkudes niiviisi klientidele kindlustunnet,» kirjeldas Arakas.