Minister taotleb seakasvatajate maksuvõla intresside peatamist

Pöördumises pankade poole näeb maaeluministeerium võimalusi olukorrast väljatulekul erasektori kokkulepetes. «Sektori soov on leida võimalusi pangalaenude ajatamiseks, mida palusime pankadel võimaluste piires arvestada,» märkis Kruuse.

«Erakorralise toetuse eraldamisega on riik andnud sõnumi, et toidu tootmise ja varustuskindluse näol on tegemist strateegilise valdkonnaga. Samas vajame kriisiolukordades kõigi osapoolte mõistvat suhtumist ja soovi lahendusi leida,» lisas maaeluminister.