Eesti kinnitab 5G sageduskonkursi tingimused veel sel aastal

Novembri viimasel nädalal läbis riigikogus kolmanda lugemise elektroonilise side seaduse eelnõu, mis on eelduseks sidevõrkude turbemääruse kehtestamiseks. Turbemäärus omakorda on eelduseks 5G sageduskonkursi väljakuulutamisele, ütles ministeeriumii avalike suhete nõunik Laura Laaster BNS-ile.

Nüüd ootab ministeerium, et president seaduse välja kuulutaks ja see Riigi Teatajas avaldataks. Seadus jõustub 1. veebruaril 2022.

Seni liigutakse edasi nii turbemääruse kui sageduskonkursi ettevalmistustega. «Turbemääruse eelnõu esitame juba sel nädalal valitsusele ja minister Suti soov on seda ka kohe järgmisel nädalal arutada,» ütles Laaster.

Kui turbemäärus on kinnitatud, liigutakse edasi sageduskonkursiga – pannakse paika konkursitingimused, lubade arv ja konkursi määrus. «Konkursitingimused paneb minister paika veel sel aastal ja esmaspäeval toimub meil sideettevõtjatega ka viimane ümarlaud, kus kõik saavad oma ettepanekud välja käia,» selgitas nõunik.

Ministeerium saab sageduskonkursi välja kuulutada peale elektroonilise side seaduse jõustumist ehk peale 1. veebruari. Siis on sideettevõtjatel 60 päeva aega konkursile registreeruda.

Konkurss venib kohtuvaidluse tõttu

5G sageduslubade konkursi venimise üheks põhjuseks on sideettevõtte Levikom kohtuskäik riigi vastu. Vaidlus Levikomi ja riigi vahel algas 2019. aasta veebruaris, mil korraldati esimene 5G sagedusribade jagamise konkurss, kus oli kavas jaotada sagedusala kolmeks.

See andnuks 5G arendamise võimaluse Teliale, Elisale ja Tele2-le, ent Levikom leidis, et vaid kolme loa jagamisel eelistab riik kolme suurt operaatorit. Ettevõttega nõustus ka konkurentsiamet, ent mitte kohtud – 2020. aasta kevadel jättis riigikohus menetlusse võtmata Levikomi kassatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtu otsuse peale, mis leidis, et riik pole 5G konkursi tingimustega eksinud.