Üürimise oluliseks puuduseks peetakse omaniku seatud tingimusi

Pea kolmandik vastajatest nimetas kodu üürimise üheks miinuseks, et omanik ei pruugi lubada korteris lemmikloomade pidamist ning natuke alla viiendikku tegi murelikuks omaniku soovimatus üürida kodu väikelastega perele.

Veidi vähem ehk 11% vastanuist tõi kitsaskohana välja, et omanik ei pruugi lubada eluasemel remonti teha, 4% aga seltskonnaürituste korraldamise keelu.

«Peaaegu kõik kaaluvad mingil hetkel oma kodu üürimist või ostmist. Kui sa pole aga veel otsustanud, kus sa päriselt elada soovid, on targem alustada kodu üürimisest,» selgitas Luminori jaepanganduse juht Tanel Rebane. «Samas tasub aga silmas pidada, et üürikorteris elades ei saa kunagi kindel olla, kui pikalt seal elada saad, sest isegi mitmeaastane üürileping ei anna sulle garantiid. Üürnikuna pead järgima ka üürileandja mängureegleid, näiteks kohanema tema maitse ja disainivalikutega ning läbi rääkima võimalikud remonditööde soovid. Ka lemmiklooma pidamine võib osutuda keeruliseks, kui üürileandja sellega nõus ei ole.

Umbes pooled küsitletud eestlastest tunnistasid, et eluaseme üürimise peamised negatiivsed küljed on seotud ebastabiilsusega, mis on seotud üüri tõstmise ja üürilepingu ootamatu lõpetamisega.