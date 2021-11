Petturid on tänavu saanud Eesti inimestelt üle seitsme miljoni euro

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Urmet Tambre sõnul on kelmid hakanud viimase paari nädala jooksul end esitlema politseinikena. «Nad on võtnud politsei kodulehelt õigete politseinike nimed ja ütlevad ka žetooni numbri. See ei ole õige number, aga nimed on õiged. See on selle jaoks, et inimestel tekiks esimene usaldus,» rääkis Tambre.

Libapolitseinikud küsivad telefonis, kas inimene on volikirjaga võtnud laenu ja kui kuulevad, et seda pole tehtud, siis küsivad isiku tuvastamiseks PIN-koode. Mõni kelm ütleb end olevat ka Venemaa politseist ning see õigustab ka vene keeles rääkimist.

«Meie andmetel need kõned tulevad Ukrainast. Ainuükski Põhja prefektuuris on politsei saanud inimestelt 1500 teadet, et nad on sellise kõne saanud. Kokku on novembris olnud kaheksa teadet, kus inimesed on helistajat usaldanud ning saanud kahju. Jätkuvalt kasutavad kelmid juba tuntud skeemi, kus pank on justkui avastanud kahtlase tehingu ning algab andmete kogumine,» rääkis Tambre.

Vene keeles tehtud kõnet põhjendatakse näiteks, et tegu on raha ülekandega teise riiki.

Sotsiaalmeedias on tuhandeid lõkse, kuidas kergeusklikke meelitada armuskeemidesse. Tambre sõnul langeb aastas sellisesse lõksu vähemalt paar-kolm inimest. Kelmid on asunud ka vaatlema automüügiportaale ja teevad kõne neile, kes on oma auto müünud, rääkides sellest, et raha ülekandega on probleeme.

Kelmi käest raha tagasi saada suurt lootust pole. «Ma arvan, et ei ole. Kelmi elustiil on - nii palju kui teenib nii palju ka kulutab. Kahjuks ei ole,» tõdes Tambre.